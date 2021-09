L'opérateur Voi déploie ses trottinettes électriques partagées dans les rues de Bruxelles

Les trottinettes électriques et partagées Voi font officiellement leur entrée ce mercredi sur le marché bruxellois. Elles sont déjà présentes dans 11 pays et plus de 70 villes européennes, dont Berlin, Hambourg, Stockholm, Helsinki, Séville, Birmingham, Liverpool et Oslo.