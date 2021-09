Le gouvernement wallon renouvelle la mesure "Passeport Drive"

Cette année, outre le permis B (voiture), la mesure sera étendue au permis AM (cyclomoteur). Les candidats qui profiteront de cette mesure devront remplir plusieurs critères. Il faudra effectivement avoir suivi ou terminé en 2021 une formation au Forem, du CPAS (Centre Public d'Action Sociale), de l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité), les MIRE (Missions Régionales pour l'Emploi) ou le SAACE (Structure d'Accompagnement à l'Auto-Création d'Emploi).

Selon les derniers chiffres, il y a actuellement 209.454 demandeurs d'emploi en Wallonie, dont 44,6 % ne disposent pas du permis de conduire. Pourtant, 43 % des opportunités d'emploi diffusées sur le site internet du Forem (Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi) requièrent le permis de conduire. C'est pour faire face à cette problématique que la Région Wallonne a débloqué 1.400.000 euros, qui garantiront la gratuité aux chercheurs d'emploi souhaitant passer leur permis.

Le Passeport Drive 2021 comprendra 12 heures de cours théoriques, 30 heures de cours pratiques pour le permis B et 8 heures de cours pratiques pour le permis AM. Cette mesure couvrira également les frais d'inscription aux épreuves théoriques, au test de perception des risques et à l'examen pratique.