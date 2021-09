Le Salon de l’auto annulé? Rien n’est encore joué

Avec un demi-million de visiteurs en janvier 2020, c’est l’événement le plus populaire de Belgique, toute catégorie confondue. Pourtant, le Salon de l’Auto risque d’être une nouvelle fois annulé en janvier prochain, après une déprogrammation au début de cette année pour cause de covid. C’est du moins ce que laissent entendre plusieurs médias, dont L’Echo et La Libre. En effet, sur base de leurs informations, deux poids lourds du secteur automobile pourraient renoncer à participer à l’événement, lequel s’effondrerait comme un château de cartes. D’Ieteren, importateur des marques du groupe VW (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, etc.) aurait jeté l’éponge. Et Stellantis (Peugeot, Citroën, Ope, Fiat, etc.) songerait à en faire de même. Or ensemble, ces deux géants représentent la moitié du secteur.

Contacté par Le Soir, D’Ieteren se refuse à infirmer ou à confirmer ces informations, laissant à la Febiac, fédération belge des constructeurs auto et organisatrice du Salon, le soin de communiquer elle-même « la liste globale des marques qui seront présentes ou pas » à la grand-messe annuelle de la voiture au Heysel. De son côté, Stellantis se contente de déclarer : « Nous travaillons actuellement sur ce dossier ». On ignore donc à ce stade si le groupe dirigé par Carlos Tavares et pesant près de 20 % du marché fera ou non partie des exposants du Salon.