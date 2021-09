Höganäs inaugure à Ath un parc solaire de près de 30.000 m2

"Avec ce projet, la société Höganäs Belgium renforce son engagement en faveur de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la réduction de son empreinte environnementale. Ce projet représente un pas de plus vers la durabilité et un avenir plus propre tout en réduisant les dépenses et en générant des économies positives, a expliqué Vincent Rasneur, General Manager Höganäs Belgium and Great Britain. "Cette énergie verte nous aide à contribuer à l'objectif du groupe Höganäs de réduire son empreinte carbone de 30% d'ici 2026 et d'être neutre en CO 2 d'ici 2045".

La production estimée est de 5,494 MWh, dont 4,780 MWh seront autoconsommés, couvrant 20% des besoins du site. Elle permettra une économie annuelle de 961,450 tonnes de CO2.