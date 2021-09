Tour du Luxembourg: Marc Hirschi remporte la deuxième étape et enfile le maillot de leader

Le vainqueur du Tour du Benelux était le favori, il a assumé au terme d’une course parfaite face à une équipe belge entreprenante et offensive. C’est le quatrième titre européen d’affilée pour l’Italie après ceux de Trentin, Viviani et Nizzolo. Déçu, Evenepoel ne doit toutefois rien regretter, il est bel et bien redevenu le coureur d’avant sa chute.