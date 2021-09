Javier Tebas, président de la Liga, charge le PSG: «Le Real Madrid ne triche pas, le PSG si»

Javier Tebas a définitivement une dent contre le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs jours, le président de la Liga enchaîne les critiques à l’égard de la gestion financière du PSG, estimant que le club français est avantage de part ses liens avec le Qatar. Ce mercredi, il en a remis une couche.

« Le Real Madrid ne pourra jamais être comme le PSG car le Real Madrid ne triche pas. Le PSG si », a lancé Tebas lors de la présentation du partenariat entre la Liga et Burger King. « Le Real Madrid a été de loin le meilleur club d’Europe lorsqu’il s’agit de gérer le problème de la pandémie au niveau économique. Il a toujours eu une rigueur budgétaire de ses dépenses salariales et la stratégie de transfert et de vente de joueurs a été très importante. En ne faisant aucune recrue, sa situation s’améliore et lui permet d’avoir des fonds et d’accéder aux financements des banques. Le PSG a une charge salariale proche de 600 millions d’euros et les droits audiovisuels en France ont baissé de 40 pour cent, il est impossible qu’il puisse payer. »