Les louanges de Thomas Tuchel à l’égard de Romelu Lukaku: «Il crée une certaine énergie dans l’équipe»

Il est décidément innarrêtable, ce « Big Rom’ ». Ce mardi, l’attaquant de Chelsea a offert la victoire au Blues contre le Zenit Saint-Pétersbourg (1-0) d’une reprise de la tête imparable. Thomas Tuchel, l’entraîneur à succès du club londonien, n’a pas manqué de souligner l’importance du Belge sur le terrain… et dans le vestiaire.

« Il est super important, c’est aussi simple que cela », précise le mentor allemand à Sky Sports. Avant de poursuivre son raisonnement : « Vous ne trouvez pas beaucoup d’attaquants de sa qualité. Nous avons gagné aussi sans Romelu et nous avons produit des résultats. Mais il était le type de profil qui nous manquait, pas seulement à cause du talent mais aussi à cause de la personnalité. Il est un gars tellement humble, un super communicateur dans le vestiaire, et cela crée une certaine énergie autour de lui dans l’équipe dont nous sommes fiers et ce qu’il faut avoir. L’esprit et l’atmosphère de l’année dernière nous ont menés très loin et il est important que nous l’ayons à nouveau. Nous l’avons avec Romelu, il sait ce qu’est le club. Nous l’avons et nous sommes très heureux car il donne confiance à tout le monde autour de lui. »