Les Red Flames désormais diffusées sur la RTBF: «La meilleure nouvelle de cette rentrée»

Changement de diffuseur pour les Red Flames. Les matches de notre équipe nationale féminine de football seront désormais diffusés sur la RTBF et non plus Club RTL comme c’était le cas depuis 2019. Cela concerne la campagne qualificative pour la Coupe du monde 2023, qui débute ce vendredi en Pologne (17h), ainsi que les amicaux et ce, jusqu’en juin 2023.

« Voilà la meilleure nouvelle, à mes yeux, de cette rentrée », se réjouit Benoît Delhauteur, chef sports à la RTBF. « Le sport féminin est l’un de nos nouveaux piliers. Nous avons fait de nombreux pas dans la bonne direction ces derniers temps, notamment en respectant la parité de diffusion lors des Jeux olympiques, mais nous ne voulions pas nous contenter de cela. Les Red Flames sont, au même titre que les Belgian Cats ou les Red Panthers, des locomotives du sport belge. Cela avait du sens, pour nous, de raconter toute leur histoire. En les exposant, nous espérons aussi jouer un rôle pour aider le football féminin dans sa globalité. »