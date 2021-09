Coronavirus - "La Belgique devra relever les défis budgétaires et structurels" (FMI)

Notre pays a abordé la crise avec une économie vigoureuse, un chômage au plus bas et un secteur financier résilient, mais aussi avec des défis budgétaires et structurels qui n'ont toujours pas été relevés, pointe l'institution faisant référence notamment à la dette publique et au vieillissement de la population.

A cela j'ajoute d'autres zones d'ombre pour la Belgique: les rigidités du marché du travail, les difficultés d'intégration des groupes vulnérables, le ralentissement de la productivité et la faible dynamique commerciale.