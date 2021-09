Bourse de Bruxelles - Une lente décrue tout au long de la journée

L'ouverture incertaine de Wall Street ne devait pas mettre fin à la lente décrue du BEL 20 et de ses voisins européens. Notre indice de référence abandonnait finalement 1,14 pc à 4.125,09 points avec 13 de ses éléments dans le rouge, Ackermans (152,00) étant inchangée. Il subissait en particulier la pression de Umicore (50,00) qui chutait de 4,47 pc, Sofina (344,00) reculant de même de 2,77 pc supplémentaires tandis que arGEN-X (272,00) et Galapagos (47,10) abandonnaient 1,59 et 2,78 pc. Solvay (107,60) et UCB (90,20) valaient également 1,69 et 0,75 pc de moins que mardi, AB InBev (48,17) et Ageas (41,26) reculant de 0,96 et 0,41 pc alors que KBC (72,36) gagnait 0,78 pc. Proximus (16,83) et Telenet (32,14) étaient positives de 0,54 et 1,77 pc, Orange Belgium (19,58) et Bpost (7,86) perdant par ailleurs 1,31 et 0,82 pc. Aperam (51,12) regagnait 1,67 pc tandis que Aedifica (113,60) et WDP (37,30) se dépréciaient de 3,15 et 1,74 pc, Elia (105,40) de 1,50 pc.