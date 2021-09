Ligue des champions: un beau duel entre l’Inter et le Real Madrid, Liverpool aux commandes face à l’AC Milan, City tranquille contre Leipzig (direct)

Finalistes malheureux fin mai face à Chelsea (1-0), les joueurs Manchester City seront eux méfiants lors de la réception du RB Leipzig. Le club allemand, fondé en 2009, n’a découvert l’Europe qu’en 2017 mais il a déjà atteint le dernier carré de la C1 en 2020, battu par le PSG, avant d’être sorti dès les huitièmes en mars dernier par Liverpool. Néanmoins, les Skyblues ont bien entamé la partie et ont ouvert le score via Aké (17e) sur un service de Grealish. Aux commandes, les équipiers de Kevin De Bruyne ont même doublé la mise grâce à un but contre son camp du malheureux Mukiele (28e) à la suite d’un centre du Diable rouge.

Groupe B

Liverpool – AC Milan

Un duel de légendes, c’est ce que promettait la rencontre entre Liverpool et Milan à Anfield. Ces clubs prestigieux – treize C1 à eux deux – se sont notamment affrontés en finale de Ligue des champions en 2005 et 2007, avec un succès chacun. L’affiche a bien démarré puisque les Reds, avec Origi titulaire, prenaient rapidement les commandes grâce à Trent Alexander-Arnold (9e).

Atlético Madrid – Porto

Dans ce groupe B très relevé, l’Atlético Madrid accueille par ailleurs le FC Porto, sacré en 1987 et 2004, et quart-de-finaliste en 2021. Les supporters des « Colchoneros » ont assisté en toute fin de mercato au retour au bercail de leur ancienne vedette Antoine Griezmann, après deux saisons compliquées au FC Barcelone. L’international français espère reprendre le fil de sa carrière en club sous les ordres de Diego Simeone et rêve sans doute d’offrir à l’Atlético un premier sacre en C1 après trois finales perdues (1974, 2014 et 2016).

Groupe C

Sporting Portugal – Ajax

Après la rencontre entre Besiktas et Dortmund, l’Ajax Amsterdam rendait visite au Sporting Portugal. La rencontre a bien commencé pour les Bataves avec un but précoce de Haller (2e). Le Français doublait même la mise quelques minutes plus tard (9e). Dos au mur, les Portugais ont réduit ensuite l’écart via Paulinho (33e)... mais ce fut bref. Car l’Ajax reprennait ses distances après une réalisation de Berghuis (39e).

Groupe D

Inter Milan – Real Madrid

Le champion d’Italie contre le vice-champion d’Espagne. La rencontre entre l’Inter Milan et le Real Madrid oppose deux équipes qui ont changé leur entraîneur à l’intersaison. Au Real, Carlo Ancelotti a succédé à Zinédine Zidane, et à l’Inter, c’est Simone Inzaghi qui a remplacé Antonio Conte. En difficulté financière, les Intéristes ont perdu cet été plusieurs éléments majeurs dont l’attaquant belge Romelu Lukaku, transféré à Chelsea. Comme d’habitude, Thibaut Courtois est titulaire côté madrilène, alors qu’Eden Hazard est sur le banc.