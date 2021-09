Les larmes de Simone Biles, victime d’abus sexuels, devant le Sénat américain (photos)

Simone Biles, ainsi que les gymnastes McKayla Maroney, Maggie Nichols et Aly Raisman, ont témoigné ce mercredi devant le Sénat américain au sujet des ratés de l’enquête du FBI sur les agressions sexuelles commises par l’ex-médecin de l’équipe féminine des États-Unis, Larry Nassar. La star de la gymnastique, qui a vivement dénoncé l’inaction des autorités, a fondu en larmes lors de son témoignage.

« On nous a laissées tomber et on nous doit des explications », a déclaré Biles, qui avait révélé en janvier 2018 faire partie des victimes de Nassar. « Je rends responsable Larry Nassar et je rends responsable un système entier qui a permis et perpétré ces abus, la Fédération américaine de gymnastique et le Comité olympique américain. »