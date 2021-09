260 milliards de dette: voici les différents scénarios envisagés pour le géant de l’immobilier chinois

Messi! Le footballeur planétaire a posé ses pieds de légende dans presque toute l’Europe, jusqu’à Chypre, Andorre, Monaco ou le Vatican, mais jamais en Belgique. Est-ce l’irrésistible désir d’enfin découvrir ce petit morceau de terre si sympathique, ses footballeurs de grand talent et ses fans éblouis qui a poussé le génie du ballon rond et ses équipiers à choisir la voie la plus rapide pour relier Paris à Bruges ?

Les supporters jugeront si le PSG a marqué le stade Jan Breydel de son empreinte...