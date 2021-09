Coupe de Belgique: Seraing se qualifie avec les compliments de Georges Mikautadze

rotation payante

Chose promise, chose due. Sur la pelouse d’une D2 amateurs certes, mais avec professionnalisme et sérieux. À l’image de tous ses partenaires, très appliqués et jamais mis en défaut par un ancien routinier de la Jupiler Pro League. Coincée entre le derby face aux Rouches et le long déplacement à l’Antwerp, cette rencontre avait été mise à profit par Jordi Condom pour faire tourner son effectif. Avec parcimonie dans certains secteurs, mais en toute réussite tant le contrôle fut total.