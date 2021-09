La FGTB wallonne veut prolonger le nucléaire

La FGTB wallonne effectuait sa rentrée ce mercredi à Namur face à un parterre d’invités des mondes politiques et socio-économiques. Le secrétaire régional Jean-François Tamellini n’y a pas été par quatre chemins : « Le syndicat veut plus que jamais se dresser face à une droite libérale et patronale ingrate et odieuse comme jamais. »

Dans le collimateur du Borain : les sanctions et les exclusions du chômage, la remise en cause de l’index, la perspective d’un retour à l’austérité, les coupes dans les services publics…