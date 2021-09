Clinton Mata heureux après le partage entre Bruges et le PSG: «C’est une démonstration collective»

Même s’il a été surpris par un dribble fou de Mbappé sur le but du PSG, Clinton Mata a su se révolter pour tenir la baraque brugeoise à flot. « Je pense que c’est surtout une démonstration collective ici, c’est cette force qui prime dans ce genre de duels face à des cadors. On a montré au monde entier que finalement tout était possible dans le foot à partir du moment où tu y mets les bons ingrédients et que tu y crois. Maintenant, il ne faut pas s’enflammer, mais c’est très encourageant pour la suite. »

Surpris par la réplique brugeoise ? « Non, comme je vous l’ai dit, la Ligue des champions, c’est toujours le meilleur niveau de la compétition. On savait qu’il y avait de la qualité à Bruges. On n’a pas su gagner, mais on prend tout de même un point en déplacement. Mais c’est clair qu’il va falloir travailler encore. Il nous reste cinq matches pour encore progresser et après, on verra… »