Philippe Clement, l’entraîneur de Bruges: «Mes joueurs ont écrit une page d’histoire»

Les miracles arrivent encore dans le football. Philippe Clement n’a jamais cessé de se convaincre, et visiblement de convaincre ses joueurs, qu’ils pouvaient rêver plus grand!

Philippe Clement, Bruges vient de réussir un exploit de dimension en ne restant pas, comme vous l’aviez annoncé la veille, à 11 derrière: quels sont vos sentiments après cette rencontre?

Je suis extrêmement fier de cette équipe, de la mentalité et de l’audace qu’elle a affichées. Il lui en fallait, des c… pour bousculer le PSG. Mes joueurs ont écrit une page d’histoire du Club. Pour espérer réussir un exploit pareil, il faut une conjonction de beaucoup de facteurs. Ce mercredi, tout le monde a été précieux: les 11 titulaires, bien sûr, mais aussi les réservistes et joueurs qui n’ont pas pu participer à la fête. Cette équipe est en train de bien grandir.

Après avoir réussi de belles choses contre le Real ou Dortmund il y a deux ans, après avoir battu le Zenit à deux reprises la saison passée, vous avez encore repoussé vos limites, non?

Oui, même si on ne sait pas précisément où elles peuvent être. On a tous des rêves, les plus grands possible, et on travaille tous d’arrache-pied depuis plusieurs années pour y arriver.

Est-ce que ce partage change beaucoup de choses par rapport à vos ambitions européennes initiales?

Non. On joue tous nos matches pour les gagner et on continuera à le faire lors des cinq finales qu’il nous reste à disputer, bien sûr, mais on doit aussi rester réalistes.

Quand on voit la prestation de De Ketelaere, par exemple, cela s’annonce prometteur pour le Club comme pour le foot belge, non?

Il y a eu beaucoup de questionnements légitimes au sujet du positionnement de Charles, qui peut évoluer avec succès à différents postes. Ce soir, il a été brillant mais je m’en voudrais de ne mettre que sa prestation en évidence. Vanaken a été monstrueux, Lang aussi. Et la défense a bien tenu le coup face aux trois monstres offensifs parisiens. Je suppose que le public aura apprécié…