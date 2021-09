Enseignement: le décrochage scolaire a nettement augmenté pendant la crise sanitaire

Des chiffres potentiellement sous-estimés

Selon la ministre Caroline Désir, ces chiffres pourraient être sous-estimés. «Ces chiffres ne correspondent pas tout à fait à la réalité et sont à prendre avec un certain recul car les absences aux cours à distance n’ont pas été recensées. Or dans les deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire ordinaire et dans l’enseignement spécialisé, lorsque c’était possible, l’hybridation des apprentissages a été mise en œuvre entre le 16 novembre et le 7 mai, soit durant une grande partie de l’année scolaire», rappelle la ministre.