Laissé sur le banc contre l’Inter, Eden Hazard se fait charger par un quotidien espagnol: «Les Madrilènes commencent à en avoir assez d’attendre»

Dans la presse espagnole ce jeudi, c’est le quotidien madrilène AS qui revient sur l’absence très remarquée du Belge. « Ce n’était pas le choix de Zidane, ni de Roberto Martinez, ni d’une fanbase méfiante, ni d’une partie de la presse qui était absorbée par Vinicius, pour qui il représente un obstacle. Hazard tire et dribble deux fois moins qu’à Chelsea et joue moins d’un match complet sur dix en Blanc. Il est un joueur différent et commence à mériter un traitement différent. Ancelotti l’a fait s’asseoir dans le match de groupe le plus important de la Ligue des champions pour faire entrer Lucas Vázquez. Ni son propre malaise ni la prudence des autres ne sont plus des explications valables. Les Madrilènes commencent à en avoir assez d’attendre et c’est sans lui qu’ils ont posé le pied à San Siro », a écrit dans ses colonnes le quotidien madrilène, qui semble plus inquiet que jamais pour le Brainois.