La pilule contraceptive Estelle de Mithra approuvée en Russie

Développé par Mithra, Estelle est la première et unique pilule à base d'estetrol (E4), un oestrogène produit naturellement par le corps humain pendant la grossesse.

"Le produit sera commercialisé en Russie par Gedeon Richter sous la marque Esteretta. Actuellement, le marché annuel russe des contraceptifs s'élève à quelque 190 MEUR, avec une croissance moyenne de 3% par an. La Russie représente le troisième plus grand marché d'Europe, après l'Italie et l'Allemagne", précise Mithra.