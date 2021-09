Frank Vandenbroucke sur la levée du port du masque: «C’est prématuré»

Frank Vandenbroucke (Vooruit) était l’invité de Fabrice Grosfilley dans la matinale de Bel RTL ce jeudi matin. Port du masque, troisième dose, gestion de crise, Covid Safe Ticket… le ministre de la Santé fait le point sur la gestion de la crise sanitaire à la veille d’un nouveau Comité de concertation.

Un pas de plus a été franchi, ce mercredi, vers l’instauration du Covid Safe Ticket (CST) en Région bruxelloise et ce, dès le 1er octobre prochain. Une décision inévitable ? « Je crois que c’est une bonne décision, cela peut sécuriser les libertés que l’on a », a répondu M. Vandenbroucke. Et d’ajouter : « C’est un bon incitant pour se faire vaccinner. » Pour autant, le ministre socialiste ne voit pas d’échec de la vaccintion à Bruxelles : « Il est beaucoup plus difficile de vacciner à Bruxelles où il y a beaucoup de diversités, etc. » Cependant, M. Vandenbroucke veut « accélérer le processus de la vaccination obligatoire pour le personnel médical ».