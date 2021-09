Semaine de la mobilité: «N’oublions pas les piétons», clame Elke Van den Brandt

Les piétons, ce sont les oubliés des politiques de mobilité alors que nous sommes tous piétons ! » Voilà le message de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), interrogée par la RTBF à l’occasion de la semaine de la mobilité. « Quand on sort de la voiture ou qu’on descend du métro, on est piéton. A Bruxelles, on veut encore encourager cette pratique ».

La sortie de la crise du coronavirus pousse néanmoins certains navetteurs à reprendre le chemin du travail en voiture. « C’est un risque », reconnaît la ministre. « Et cela va créer des embouteillages, ce n’est pas bon. Il faut encourager les gens à prendre des alternatives, pour que ceux qui n’en ont pas puissent prendre la voiture sans être bloqués. Il faut réaménager pour que chacun, voiture, vélo et piétons, ait sa place dans le trafic ».

Un équilibre dans lequel les transports en commun doivent également prendre leur place. « Les gens reviennent vers la Stib, même si on n’est pas encore au niveau d’avant le coronavirus. On sait qu’on a besoin de transports en commun efficaces. Et on peut toujours faire mieux pour inciter les gens de les utiliser ».