Excess profit rulings: la Justice européenne confirme l’existence d’un régime d’aides d’État

Elle a par conséquent annulé un arrêt rendu en 2019 par le Tribunal de l’UE (juridiction de première instance dans de tels dossiers), qui était favorable à la Belgique et aux sociétés concernées. Le Tribunal, a dit la Cour, a commis plusieurs erreurs de droit, selon un communiqué de la haute juridiction basée à Luxembourg. Toutefois, la Cour n’a pas pu se prononcer davantage et a renvoyé l’affaire devant le même Tribunal pour statuer sur d’autres aspects.

Ce régime, instauré sous le gouvernement Verhofstadt II (libéraux et socialistes) avec Didier Reynders comme ministre des Finances, est vu par ses détracteurs comme relevant du «dumping fiscal», une forme de concurrence déloyale que se jouent les États membres entre eux. Pour le gouvernement belge en revanche, ce régime est conforme aux règles de l’Organisation pour la Coopération et le Développement économiques (OCDE) et vise notamment à faciliter la vie des entreprises et éviter l’évasion fiscale des multinationales.