Inquiétude autour de Kylian Mbappé à trois semaines du choc Belgique-France? «Il s’est tordu la cheville», confie Pochettino

Touché à la cheville, Kylian Mbappé a dû abandonner ses coéquipiers en début de deuxième période ce mercredi lors du partage entre Bruges et le PSG. Déjà au sol en première période, le Français avait pu continuer la partie avant de devoir finalement jeter l’éponge, dans la douleur, après la pause.

Petite inquiétude autour de Kylian Mbappé, blessé contre le FC Bruges, à trois semaines du choc entre les Diables rouges et la France en demi-finale de Nations League.

« Mbappé s’est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles. On va voir demain (jeudi) si on peut avoir des nouvelles plus précises », a confié son entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse après la rencontre. De quoi remettre en question sa participation pour le choc face aux Diables rouges ?