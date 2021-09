Le gouvernement bruxellois adopte le pass sanitaire: voici les secteurs concernés

L’objectif de l’équipe Vervoort est une mise en œuvre de cette utilisation élargie, début octobre, une période de mise en place précédant des contrôles et sanctions à partir de la mi-octobre, dès l’adoption et la publication des textes portant ces sanctions, a indiqué le cabinet du ministre président Rudi Vervoort, jeudi, en fin de matinée. Outre les sanctions pénales, l’ordonnance prévoit la possibilité pour les bourgmestres de la capitale, d’imposer une fermeture administrative d’établissements.

Voici les secteurs concernés

– les dancing et discothèques ;

– le secteur RECA (à l’exception des terrasses qui restent soumises aux règles en vigueur) ;

– les centres de sport et de fitness (ne concerne pas le sport en extérieur en-dessous de 200 personnes) ;

– les foires commerciales et congrès (obligatoire à partir d’une jauge de 50 personnes ; avec possibilité de l’utiliser en-dessous de cette jauge) ;

– les établissements du secteur culturel, récréatif et festif (obligatoire à partir d’une jauge de 50 personnes ; avec possibilité de l’utiliser en dessous)

– les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables ;

– les évènements : à partir de 50 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur ;

– les hôtels sont concernés par les activités RECA et foires et congrès.

Un pas de plus avait été franchi, ce mercredi, vers l’instauration du CST en Région bruxelloise et ce, dès le 1er octobre prochain. Lors du Conseil régional de sécurité de ce mercredi, les 19 bourgmestres avaient apporté leur soutien unanime à la mise en place de la mesure telle que portée par le gouvernement bruxellois. « Lors du Conseil, il y avait effectivement l’unanimité du côté des bourgmestres pour aller vers l’instauration du contrôle de l’accès à certains lieux par le Covid Safe Ticket », confirmait Olivier Maingain (Défi), bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert.

Les chiffres de contamination et de vaccination restent inquiétants voire mauvais à Bruxelles, appuyait mercredi un de nos interlocuteurs. « Les objectifs ne sont pas atteints aujourd’hui et on ne veut donc pas revivre une situation où nous devrions arrêter certaines activités ou dire à nos bars et restaurants qu’ils doivent refermer. La demande est là aussi du côté des citoyens de pouvoir continuer à se réunir lors d’événements sportifs », concluait mercredi soir Benoît Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre (CDH).