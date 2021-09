F1: Aston Martin conserve Vettel et Stroll pour la saison prochaine

Stroll, le fils du propriétaire principal de l’écurie, participe à 22 ans à sa cinquième saison dans la catégorie reine du sport automobile.

La saison 2022 verra une refonte des règlements techniques de la F1, leur introduction ayant été retardée cette année en raison des effets de la pandémie de coronavirus.

« Je suis vraiment impatient de piloter la nouvelle génération de voitures de Formule 1 », a déclaré Vettel, cité dans le communiqué de son équipe.

« Leur look est très différent et les nouvelles réglementations techniques devraient nous donner des voitures qui peuvent courir beaucoup plus près (des autres) que récemment », a souligné le quadruple champion du monde, qui n’est pas parvenu à gagner un titre chez Ferrari entre 2015 et 2020.

« Des courses plus passionnantes, ce sera formidable pour les pilotes comme pour les fans. Les changements sont si importants que chaque équipe repartira sur de nouvelles bases », a indiqué le pilote de 34 ans.