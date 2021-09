Les nouveaux acteurs numériques de l'assurance prennent de l'ampleur

Les assurtech et les BigTech augmentent la pression sur les assureurs traditionnels en tirant profit d'importantes entrées de capitaux pour stimuler le développement technologique et l'innovation, selon les conclusions du World InsurTech Report (WITR) de l'entreprise Capgemini et de l'organisation Efma, publiées jeudi. Ces acteurs numériques offrent une plus grande personnalisation et gagnent donc la confiance des clients.