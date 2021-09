Du changement à Manchester City: Kevin De Bruyne a perdu son rôle de vice-capitaine

Petite surprise sur la feuille de match lors de la rencontre entre Manchester City et Leipzig en Ligue des champions. Alors que Fernandinho, capitaine habituel, n’était pas aligné comme titulaire, c’est Ruben Dias, et non Kevin De Bruyne, qui portait le brassard de capitaine.

Élu vice-capitaine la saison dernière, le Diable rouge avait porté 23 fois le brassard. Cette saison, Ilkay Gundogan et Ruben Dias, patron de la défense arrivé la saison dernière, ont reçu plus de vote que lui pour suppléer Fernandinho, qui reste le capitaine.