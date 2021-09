Coronavirus: une série de nouvelles aides au secteur de la culture à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi d’une nouvelle série d’aides financières aux travailleurs et aux structures du secteur de la culture. Au total, 7 millions d’euros sont débloqués dans cette troisième phase de soutien pour soulager ce secteur aux abois.

Un an plus tard, dans un contexte sanitaire toujours incertain et ne permettant pas à de nombreux acteurs culturels de reprendre leurs activités normalement, le gouvernement bruxellois a décidé de lancer une troisième prime pour les travailleurs intermittents de la culture.