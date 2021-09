Les Red Flames vont en Pologne pour gagner: «Important de prendre un bon départ»

La Belgique est 19e au classement mondial, tandis que la Pologne est 29e. La Norvège, 12e nation mondiale, est sur papier l’adversaire le plus redoutable des Red Flames, qui avaient d’ailleurs été battues 0-2 par les Scandinaves en avril en match amical. Seul le vainqueur du groupe sera directement qualifié pour la phase finale du Mondial 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Un bon départ est donc important aux yeux du sélectionneur belge.

« Nous visons la victoire, c’est notre ambition », dit Ives Serneels. Dans une campagne de qualifications, il est toujours important de jouer un bon premier match. Si on peut prendre les 3 points, on prend un bon départ et l’affaire est bien engagée ».