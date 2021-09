Une 3e dose du vaccin Pfizer renforce la protection des personnes âgées, selon une étude

La protection offerte par le vaccin de Pfizer/BioNTech est considérablement accrue grâce à une troisième injection chez les personnes âgées de plus de 60 ans, révèle jeudi une étude basée sur les données de plus d’un million de personnes et publiée dans le New England Journal of Medicine. En Israël, par exemple, il y a eu dix fois plus de contaminations confirmées et presque vingt fois plus de maladies graves chez les personnes âgées doublement vaccinées que chez les seniors qui avaient reçu trois doses du sérum.