Le gouvernement wallon discute à son tour de l’introduction du Covid Safe Ticket

Jeudi midi, le gouvernement bruxellois a approuvé l’avant-projet d’ordonnance visant à mettre en œuvre l’extension de l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST) en Région de Bruxelles-Capitale dès le début du mois d’octobre. Sont concernés par cette extension les dancing et discothèques, le secteur des restaurants et cafés à l’exception des terrasses, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et congrès, les établissements du secteur culturel, récréatif et festif, les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables ainsi que les évènements à partir de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur.