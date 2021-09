Reece James cambriolé en plein match de Ligue des champions: le joueur de Chelsea publie des vidéos des voleurs

Le coéquipier de Romelu Lukaku explique que les voleurs ont réussi à s’emparer d’un coffre-fort dans lequel il gardait, entre autres, ses médailles de la Ligue des champions, de la Supercoupe et de l’Euro. « J’ai gagné ces médailles en représentant Chelsea et l’Angleterre. C’est un honneur que personne ne peut me retirer, même si je n’ai aucune preuve physique pour le montrer », a déclaré Reece James, qui souligne « ne jamais garder de bijoux à la maison ».