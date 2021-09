Des arrêts de travail vendredi chez Airbus en Allemagne

En avril, Airbus a annoncé sa volonté de revoir sa structure de production d'avions en Allemagne et en France. Pour l'Allemagne, les usines Airbus à Stade et Hambourg ainsi que les activités Premium Aerotec à Nordenham, Brême et en partie Augsbourg seraient alors intégrées dans la nouvelle entité. Quelque 13.000 travailleurs sont touchés par ce projet, selon IG Metall.