TC Malines - PostNL et GLS devant la justice pour fraude sociale organisée

L'audience de vendredi sera introductive. Au total, on dénombre dans cette affaire environ 50 dossiers contre PostNL et GLS mais aussi des responsables des deux entreprises et de nombreux sous-traitants.

Les entreprises sont poursuivies par l'auditorat du travail pour incitation à la "fraude sociale organisée". Cela inclut le travail non déclaré et des cas de faux indépendants. Les syndicats se sont constitués partie civile.