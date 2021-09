La VRT sanctionne son journaliste sportif Eddy Demarez après ses propos déplacés sur les Belgian Cats

La direction de la VRT a sanctionné le journaliste de Sporza Eddy Demarez et un autre employé suite à ses déclarations sur les Belgian Cats après les Jeux olympiques. La VRT n’a pas donné de détails concernant la sanction.

Alors qu’il pensait être hors antenne, Eddy Demarez s’est laissé aller à des commentaires injurieux et homophobes à l’encontre des Belgian Cats, lors d’un Facebook Live de Sporza à l’occasion du retour en Belgique de plusieurs athlètes olympiques. Après avoir déclaré qu’il n’y avait « qu’une seule hétéro dans l’équipe » et dit des soeurs Mestdagh qu’une « était lesbienne et l’autre pas », le journaliste a comparé Billie Massey à « une montagne ». « Tu l’as déjà bien regardée ? C’est une colosse », a-t-il confié à ses collègues. Ces propos ont suscité une énorme polémique la VRT a suspendu le journaliste sportif.