La direction d'Ikea Hognoul affirme n'avoir pas été informée des tensions

Le personnel du magasin Ikea à Hognoul (Awans, province de Liège) a débrayé jeudi après-midi. Selon les syndicats chrétien et socialiste, les conditions de travail n'ont cessé de se détériorer depuis des mois et les travailleurs sont à bout. La direction s'en étonne jeudi soir et affirme "qu'à aucun moment les représentants des travailleurs n'ont estimé nécessaire de sensibiliser la direction sur les tensions inhérentes à leurs conditions de travail". Des concertations vont être menées dans chaque département pour identifier les problèmes et y remédier.