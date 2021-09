Coronavirus: l’Italie généralise le pass sanitaire à tous les lieux de travail

Le gouvernement italien a généralisé jeudi l’obligation sur le lieu de travail du pass sanitaire qui sera exigé aussi bien dans le secteur public que privé, ont annoncé des ministres à l’issue d’une réunion de l’exécutif.

« Nous étendons l’obligation du +green pass+ (nom du pass sanitaire en Italie, ndlr) au monde entier du travail, public et privé, et nous le faisons pour deux raisons essentielles : rendre ces lieux plus sûrs et rendre encore plus forte notre campagne de vaccination », a déclaré à la presse le ministre de la Santé Roberto Speranza.