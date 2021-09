Le Codeco envisagera l’extension du pass sanitaire aux commerces

Cela figure noir sur blanc dans la note préparatoire du Comité de concertation de ce vendredi : « Afin d’éviter autant que possible des mesures restrictives, voire des fermetures, en cas de circonstances épidémiologiques imprévues et de pouvoir y répondre en temps utile », le Comité pourrait « initier une réflexion sur l’extension du CST aux magasins, aux centres commerciaux et aux professions de contact non-médicales (coiffeurs, tatoueurs, esthéticiennes, NDLR) ».