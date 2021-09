Will Still (28 ans), ancien entraîneur du Beerschot et actuellement T2 au stade de Reims, est l’un des plus sérieux candidats pour devenir l’adjoint de Vincent Kompany au Sporting d’Anderlecht.

Pour rappel, les Mauves viennent de perdre coup sur coup Aaron Danks et Craig Bellamy, et cherchent un nouvel assistant pour entourer Kompany.