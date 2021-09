Philippe Gilbert sur les chances de Remco Evenepoel de remporter un grand Tour: «Il est très ambitieux mais il faut lui laisser le temps»

Interrogé dans les colonnes de la RTBF, Philippe Gilbert a livré ses impressions quant à la formation des jeunes talents belges, qu’il juge toujours impressionnante dans le cyclisme. Selon lui, Remco Evenepoel semble être celui qui a le plus de chance de performer sur un grand Tour. Mais il ajoute qu’il faut rester patient avec le coureur de Deceuninck-Quick Step, qui a à peine 20 ans.

« Dans ma génération, on a eu un Jurgen Vandenbroeck qui était capable de faire dans les 5 premiers du Tour, je crois qu’il a même été une fois troisième. On a dit de lui qu’il était le nouveau Van Impe mais il n’a jamais fait de résultats exceptionnels dans les Grands Tours. On a Remco qui est très impressionnant dans les courses par étapes d’une semaine. Il y a beaucoup d’attentes et d’espoirs qui reposent sur lui. Lui aussi est très ambitieux mais je pense qu’il faut lui laisser un peu de temps. On verra dans l’avenir ce qu’il vaut en haute montagne et sur une course de trois semaines, mais son retour cette année après cette fameuse chute au Tour de Lombardie, c’est déjà très impressionnant. Il faut lui laisser le temps. L’année prochaine il sera toujours temps qu’il se teste sur un Grand Tour. Lequel ? Je ne sais pas, à eux de voir », a déclaré Gilbert.