Ed Sheeran de retour en Belgique en 2022

Ed Sheeran était un artiste Live Nation avant qu’il ne suive son agent Jan Digneffe, 43 ans, dans la nouvelle société FKP Scorpio dont il est le directeur en Belgique. Ouvert à Anvers en janvier 2020, ce bureau belge fait partie du groupe allemand du même nom basé à Hambourg. La Belgique est le dixième pays à ainsi ouvrir une antenne FKP Scorpio, après la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni, la Finlande, l’Autriche, la Pologne, les Pays-Bas, le Danemark et l’Allemagne. Plusieurs ex-Live Nation y travaillent sur un catalogue s’étoffant au fil des mois avec de nombreux artistes belges et français mais aussi James Blunt, Snoop Dogg, Nada Surf, Pavement ou The Human League.

Jan Digneffe n’est pas peu fier d’avoir Ed Sheeran dans son catalogue, surtout que dans d’autres pays, Ed est resté chez Live Nation: «J’ai travaillé quinze ans chez Live Nation», nous a raconté Jan. «En deux fois, car j’ai travaillé aussi deux ans à Londres à l’agence d’Ed Sheeran justement. S’il m’a suivi chez FKP Scorpio, c’est pour plusieurs raisons mais la plus importante, je pense, est que j’ai travaillé avec lui à ses débuts. J’ai organisé ses premiers concerts belges, à Anvers et à l’ABClub. Je ne dis pas que je suis son ami mais depuis longtemps, on s’est très bien entendus, il y a eu un click, que je n’ai pas avec d’autres artistes où les rapports sont strictement professionnels. Mais cela est aussi dû au fait qu’Ed est quelqu’un de très loyal, travaillant toujours aujourd’hui avec ceux qui étaient autour de lui à ses débuts, à commencer par son manager. Ed n’oublie jamais, c’est très cool! Ceci dit, il est libre d’aller ailleurs après ce concert au stade roi Baudouin On n’est pas liés à vie...».

Et la mobilité...

Lancée chez nous en janvier 2020, juste avant le premier confinement, cette petite société est contente d’enfin pouvoir organiser des concerts. Et surtout celui d’Ed annoncé comme «une grosse production phénoménale». Le choix du stade roi Baudouin est venu logiquement à partir du moment où toute la tournée mondiale (qui s’ouvre le 28 avril 2022 à Cork en Irlande pour se terminer le 23 septembre à Francfort, avant les USA en 2023) se fera dans les stades. «En Belgique, seul le stade roi Baudouin peut accueillir plus de soixante-cinq mille personnes. On est ceci dit content que ce soit à Bruxelles, capitale du pays, où Flamands comme francophones pourront se rassembler.»

On évoque avec Jan Digneffe l’anecdote de Nicola Sirkis et d’Indochine refusant de se produire au Heysel: « Je trouve ça très dur. Dès qu’on a su que ce concert aurait lieu là avec soixante mille personnes, on a contacté les gens de la ville et de Brussels Expo pour parler de mobilité. La STIB et la SNCB vont également nous aider. Il y aura des trains de nuit. Et le fameux parking C qui peut accueillir jusqu’à dix mille voitures, oui il y aura des embouteillages mais on fera tout pour que cela se passe bien. On veillera aussi à prévoir un grand parking à vélos tout près du stade car de plus en plus de gens le demandent. On fera notre possible pour que tout se passe au mieux.».