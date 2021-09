Décès de Wilfried Van Moer: deux registres de condoléances ouverts à Sclessin lors du Clasico

« Lors du clasico de ce dimanche, les supporters de la Tribune 1 et de la Tribune 2 qui le souhaitent auront l’occasion de rendre un dernier hommage à Wilfried Van Moer : nous mettrons en effet à leur disposition deux registres de condoléances, l’un en T1 et l’autre en T2, en avant-match et à la mi-temps. Ils seront ensuite remis à la famille du regretté défunt », indique le Standard sur son site internet.

Wilfried Van Moer est décédé le 24 août dernier à l’âge de 76 ans. Légende du football belge, il a remporté trois fois le Soulier d’Or et a fait les beaux jours du Standard, où il a joué entre 1968 et 1975. L’ancien Diable Rouge et sélectionneur fédéral a remporté trois titres de champion (1969, 1970 et 1971), une Coupe de la Ligue (1975) avec les Rouches.