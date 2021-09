Coronavirus: Liège en phase 4, faut-il s’attendre à un renforcement des mesures?

Dès lors, il y a lieu de se demander si l’on se dirige vers des mesures plus strictes localement, par exemple l’utilisation plus large du Covid Safe Ticket (CST), comme à Bruxelles, dans les restos, les bars, etc.

La question sera sans doute sur la table du Comité de concertation de ce vendredi qui se tiendra dès 14 heures. En tout cas le gouvernement wallon a demandé un avis au Risk Assesment Group, selon nos confrères de la RTBF.

Le Codéco ne devrait pas décider de mesures spécifiques pour Liège étant donné qu’il prend des mesures au niveau fédéral, mais la Wallonie pourrait prendre des décisions complémentaires par la suite.

