Les dossiers de fraude sociale chez GLS et PostNL transférés au tribunal d'Anvers

Selon l'avocat, il a été décidé de traiter les dossiers à Anvers par une chambre à trois juges (au lieu d'un seul juge à Malines) car il s'agit d'une affaire "importante et fondamentale."

Les sociétés PostNL et GLS, ainsi qu'une série de sous-traitants, sont poursuivis pour fraude sociale organisée, avec les coursiers comme principales victimes. Le syndicat chrétien, qui s'est porté partie civile, évoque "une forme moderne d'esclavage" en raison du travail non déclaré et de cas de faux indépendants.