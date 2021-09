Mondiaux de cyclisme: avec Van Aert et Evenepoel, la Belgique peut rêver du titre mondial dans le chrono

Le contre-la-montre élites messieurs ouvrira dimanche les Championnats du monde 2021 de cyclisme, organisés dans quatre villes flamandes, Knokke-Heist et Bruges pour les contre-la-montre, Anvers et Louvain pour les courses en ligne, ce qui lui vaut l’appellation officielle de « Flandres 2021 ». Avec Remco Evenepoel et Wout van Aert aligné dans le chrono, la Belgique jouera directement deux de ses plus belles cartes durant ces Mondiaux.

Depuis l’apparition du contre-la-montre aux Mondiaux en 1994, à Catane, jamais un Belge n’a été titré. Il a même fallu attendre 2018 et le bronze glané par Victor Campenaerts à Innsbruck pour voir le premier podium belge. Depuis, les médailles se sont enchaînées, avec l’argent pour Remco Evenepoel à Harrogate l’année suivante et, à nouveau, l’argent de Wout van Aert l’an passé à Imola. Pour rester dans les épreuves chronométrées, Evenepoel a été champion d’Europe à Alkmaar en 2019 et médaillé de bronze à Trente la semaine passée. Tandis que Van Aert s’est offert le deuxième chrono du Tour de France à Saint-Emilion en juillet. Bref, les deux derniers lauréats du ’Sportif belge de l’année’ disposent de solides références en la matière et peuvent rêver de lancer la semaine irisée en montant sur le podium, voire en enfilant le premier maillot arc-en-ciel mis en jeu.