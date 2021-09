Bourse de Bruxelles - Azelis a gagné jusqu'à 15 pc peu après son introduction

Au sein du BEL 20, c'est arGEN-X (282,30) qui emmenait les hausses en gagnant 3,5 pc devant Aperam (52,26), positive de 2,7 pc. On trouvait ensuite AB InBev (49,12) avec un mieux de 1,5 pc, KBC (73,10) et Ageas (41,45) se contentant d'une avance de 0,4 pc. UCB (93,96) gagnait 1,2 pc supplémentaire alors que Solvay (107,30) et Galapagos (46,53) cédaient 0,5 et 0,3 pc. Proximus (17,05) était positive de 0,8 pc et Telenet (31,86) négative de 0,2 pc, Orange Belgium (19,60) perdant par ailleurs 1,5 pc tandis que Bpost (7,96) remontait de 0,6 pc. Umicore (49,84) et Melexis (103,20) valaient 0,3 et 0,9 pc de moins que jeudi, GBL (95,62) et Sofina (350,00) s'appréciant par contre de 1 et 1,2 pc.

Hors indice, D'Ieteren (140,70) et Bekaert (39,02) étaient en hausse de 2,2 et 0,9 pc, Kinepolis (52,55) bondissant de 3,4 pc. Biocartis (3,83) et Biotalys (7,46) s'appréciaient enfin de 2,4 et 2,2 pc tandis que des prises de bénéfices faisaient reculer IBA (20,05) de 1,7 pc.