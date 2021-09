Le Salon de l’Auto de Bruxelles 2022 aura bien lieu

Cette annonce met fin à plusieurs jours de suspens. En effet, des marques avaient hésité à participer à la grand-messe automobile, compromettant de la sorte sa tenue. Mais, assure la Febiac, « nous avons atteint et même bien dépassé notre objectif de représentativité du secteur automobile. » La fédération laisse le soin à ses membres de communiquer leur participation, sans plus de commentaire.

C’est un soulagement pour les fans de voitures et de motos : ce vendredi en début d’après-midi, la Febiac, la fédération des constructeurs qui organise le Salon de l’auto de Bruxelles, a confirmé que la 99e édition de l’événement ultra-populaire (un demi-million de visiteurs en janvier 2020) aura bel et bien lieu du 14 au 23 janvier prochain, dans les palais de Brussels Expo.

Il est toutefois acquis que D’Ieteren et donc toutes les marques du groupe Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, etc.) qu’elle importe en Belgique ne seront pas présentes au Heysel. « Nous sommes convaincus de l’intérêt du Salon, qui est un bon événement », commente Jean-Marc Ponteville, porte-parole de D’Ieteren. « Mais nous avons choisi une autre stratégie pour janvier : une forte présence en ligne et un focus sur notre réseau de concessionnaires ».

« La vitrine idéale »

Dans son communiqué, la Febiac ne fait nulle mention des turbulences que le Salon a traversées ces derniers jours. Comme si de rien n’était, son CEO, Andreas Cremer, déclare dans le communiqué : « La mobilité individuelle constitue un élément essentiel du quotidien de sept millions d’utilisateurs. Les véhicules ont fortement évolué ces deux dernières années, notamment dans l’offre des motorisations alternatives et de la connectivité. Plus que jamais, il est primordial d’informer le grand public mais aussi les autorités et les médias des avancées effectuées par notre secteur, notamment sur le front de la lutte contre le réchauffement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air. A ce titre, le Brussels Motorshow constitue la vitrine et la plateforme de communication idéale. »

Précisons enfin qu’au niveau sanitaire, la Febiac compte appliquer le même protocle que celui des centres commerciaux.