Le Elf Moto Superbiker fait son retour à Mettet

Bonne nouvelle pour les fans de motos ! Après un an d’absence, le Elf Moto Superbiker va faire son grand retour à Mettet les 8, 9 et 10 octobre prochain.

Freddy Tacheny, président du RUMESM, l’asbl derrière l’organisation du Elf Moto Superbiker, s’en réjouit : « Après l’interruption pour les raisons que l’on sait, nous sommes tous très heureux de pouvoir organiser pour la 34ème fois le Elf Moto Superbiker ! C’est vraiment avec une énorme joie et beaucoup d’énergie que nous mettons les bouchées doubles pour en faire un retour sensationnel ! Tous les ingrédients seront à nouveau réunis pour en faire une grande fête à la moto : des noms prestigieux, dont notamment plusieurs pilotes de l’Ile de Man qui participent au mythique TT, Barry Baltus, notre talent en Moto 2 et Lorenz Luciano, qui a terminé 2ème à la Northern Talent Cup et vient d'être sélectionné pour la Red Bull MotoGP Rookies Cup, ou encore le champion du monde Thomas Chareyre et le dernier vainqueur, Marc-Reiner Schmidt, une proximité avec le public et des tas d’animations à couper le souffle, sans oublier la soirée DJ du samedi soir – ambiance garantie ! Grâce au Covid Safe Ticket, le public pourra se déplacer dans l’enceinte de l’événement sans aucune restriction sanitaire (pas de masque ni de distanciation sociale) et l’esprit chaleureux du Elf Moto Superbiker sera donc pleinement conservé ».