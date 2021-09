Mbaye Leye préface le Clasico: «Il faudra être à plus de 100%»

Mbaye Leye avait le sourire, vendredi après-midi, au moment de préfacer le Clasico de dimanche face à Anderlecht. « La victoire à Seraing a fait du bien », dit-il, en admettant que ce fut terriblement compliqué. « Comme à Zulte Waregem et au Beerschot. La seule victoire facile, c’était la saison dernière à Malines (0-4) où après l’heure de jeu, j’ai pu rester sagement assis. Pour avoir les images du match à Seraing, on se rend compte qu’on a fait de très belles choses, mais si on avait été bon en transition, dans la dernière passe, en prenant la bonne décision, on se serait imposé plus largement ».

L’entraînement de mercredi après-midi, ouvert au public, a également beaucoup plus à Mbaye Leye. « C’est très bien, les joueurs se rendent compte qu’il y a une attente… » Ce qui est toujours le cas à l’approche d’un Clasico. « Anderlecht est une équipe qui joue avec un système très clair, devant et derrière, et aligne des joueurs de qualité, dont un grand gardien. On voit l’idée. Il faudra être à plus de 100 %… »